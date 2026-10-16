फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   BJP to conduct door-to-door outreach and respond to every allegation made by the Congress.

मतदाता सूची से क्यों काटे गए नाम?: घर-घर जाकर बताएगी भाजपा, एसआईआर पर कांग्रेस के हर आरोपों का देगी जवाब

Fri, 16 Oct 2026 11:51 AM IST
अस्मिता त्रिपाठी एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Fri, 16 Oct 2026 11:51 AM IST
सार

भारतीय जनता पार्टी अगले हफ्ते से एसआईआर और चुनाव आयोग पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू करने की तैयारी में है। इसके तहत 24 पन्नों का दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। 

विज्ञापन
BJP to conduct door-to-door outreach and respond to every allegation made by the Congress.
एसआईआर पर भाजपा का देशव्यापी अभियान - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय जनता पार्टी अगले हफ्ते से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद कांग्रेस के उन दावों का जवाब देना है, जिन्हें भाजपा 'गुमराह करने वाले' दावे बताती है। ये दावे मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) और भारत निर्वाचन आयोग से जुड़े हैं।

विज्ञापन


अभियान में क्या होगा? 
इस प्रस्तावित अभियान के तहत, भाजपा जनता के सामने तथ्य रखेगी ताकि एसआईआरऔर निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों और आरोपों का जवाब दिया जा सके। पार्टी के सांसदों, विधायकों और अन्य वरिष्ठ नेताओं को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों तक इस अभियान को पहुंचाएं।
विज्ञापन


दस्तावेज तैयार कर भाजपा
भाजपा के सूत्रों के अनुसार, पार्टी 24 पन्नों का एक विस्तृत दस्तावेज तैयार कर रही है, जिसमें विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों और लगाए गए आरोपों के जवाब शामिल हैं। उम्मीद है कि यह दस्तावेज पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए जनसंपर्क गतिविधियों के दौरान एक संदर्भ सामग्री (रेफरेंस मटेरियल) के रूप में काम आएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


सोशल मीडिया पर भी चलाया जाएगा अभियान
इस अभियान को सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों के जरिए भी चलाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके और इस मुद्दे पर पार्टी का पक्ष रखा जा सके। विपक्ष के मौजूदा आरोपों का जवाब देने के साथ-साथ, बीजेपी उन घटनाओं को भी उजागर करने की योजना बना रही है, जिनमें उसका आरोप है कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए चुनाव आयोग और अन्य संस्थानों का दुरुपयोग किया था। पार्टी इन उदाहरणों का इस्तेमाल कांग्रेस की आलोचना का जवाब देने और जनता के सामने अपना पक्ष रखने के लिए करना चाहती है।


इस अभियान में देश भर के पार्टी नेताओं और संगठनात्मक इकाइयों के समन्वित प्रयास शामिल होंगे। इसमें तथ्यात्मक जानकारी पेश करने और चुनावी प्रक्रियाओं तथा चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष के दावों का जवाब देने पर जोर दिया जाएगा। यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब एसआईआर और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर राजनीतिक बहस चल रही है। भाजपा एक समन्वित राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क कार्यक्रम के जरिए अपना जवाब सीधे जनता तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed