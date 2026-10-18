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19 मौतों के बाद जागी सरकार: भगदड़ के बाद आई भीड़ प्रबंधन की याद, मंत्री ने पूजा समितियों से क्या अपील की?

पीटीआई, कोलकाता Published by: Published by: प्रशांत तिवारी Updated Sun, 18 Oct 2026 11:58 AM IST

सार कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार शाम बारिश के बीच भीड़ बढ़ने से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। इसके बाद पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने दुर्गा पूजा समितियों से पुलिस के साथ मिलकर भीड़ प्रबंधन और लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की अपील की है।

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