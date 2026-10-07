पश्चिम बंगाल: शुभेंदु सरकार ने मिथुन चक्रवर्ती को दी बड़ी जिम्मेदारी, कैबिनेट मंत्री का भी दिया दर्जा
पीटीआई, कोलकाता। Published by: राहुल कुमार Updated Wed, 07 Oct 2026 07:13 PM IST
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दिग्गज अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल सरकार का सांस्कृतिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्हें इस पद के साथ कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी की गई।
यह नियुक्ति सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के तहत की गई है और इसका प्रभाव तत्काल लागू होगा। राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल सरकार का सांस्कृतिक सलाहकार बनाए जाने की घोषणा की थी। अब विभाग की ओर से औपचारिक अधिसूचना जारी कर उनकी नियुक्ति की पुष्टि कर दी गई है।
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यह नियुक्ति सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के तहत की गई है और इसका प्रभाव तत्काल लागू होगा। राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल सरकार का सांस्कृतिक सलाहकार बनाए जाने की घोषणा की थी। अब विभाग की ओर से औपचारिक अधिसूचना जारी कर उनकी नियुक्ति की पुष्टि कर दी गई है।
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