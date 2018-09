जम्मू में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के पास पाक सैनिकों द्वारा बीएसएफ सैनिक नरेंद्र सिंह का गला काटने की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि वह (पाकिस्अतानी सेना) मानवीय कृत्यों को अंजाम देते रहे हैं और पाकिस्तानी सेना इसकी आदी हो गई है। इस सवाल पर कि क्या भारतीय सेना दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी कर रही है, उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक सेना का खास और गुप्त हथियार है, इसे गुप्त ही रहने दें।



रावत ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि इस तरह की घटनाएं कश्मीर में होती रहें। वो चाहते हैं कि क्षेत्र में शांति कायम न होने पाए। वो कश्मीर के युवा को कट्टरपंथी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत का खून बहाने का निर्णय कर लिया है।

Pakistan wants these types of trouble (violence) to continue in Kashmir. They want that peace shouldn't return in this area. They're trying to radicalise the youth of Kashmir. Pakistan has decided to bleed India with a thousand cuts: Army Chief pic.twitter.com/ntC8j8eko3