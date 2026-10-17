फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Ankita Bhandari Case Questions Raised Over Dushyant Gautam Appointment SDF Demands CBI Probe

अंकिता भंडारी केस: दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर सवाल, एसडीएफ की मांग- राज्यपाल बनने से पहले पूरी हो सीबीआई जांच

Sat, 17 Oct 2026 08:39 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गंगटोक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गंगटोक Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Sat, 17 Oct 2026 08:39 PM IST
सार

उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसडीएफ ने दुष्यंत गौतम के सिक्किम का राज्यपाल बनने से पहले सीबीआई जांच पूरी करने की मांग की है। पार्टी ने चार जगहों पर कैंडल मार्च निकाला और हर स्थान पर 108 मोमबत्तियां जलाईं। गौतम ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है। राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। क्या राज्यपाल की नियुक्ति से जांच पर असर पड़ सकता है?

विज्ञापन
Ankita Bhandari Case Questions Raised Over Dushyant Gautam Appointment SDF Demands CBI Probe
दुष्यंत गौतम के राज्यपाल बनने से पहले जांच की मांग क्यों? - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सिक्किम में अंकिता भंडारी की हत्या का मामला एक बार फिर राजनीतिक चर्चा में है। राज्य में विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) ने दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने मांग की है कि गौतम के सिक्किम के राज्यपाल का पद संभालने से पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच पूरी होनी चाहिए। इस मांग को लेकर एसडीएफ ने राज्य में चार जगहों पर कैंडल मार्च निकाला और पीड़ित परिवार के प्रति एकजुटता जताई।

विज्ञापन


एसडीएफ ने शनिवार को गंगटोक स्थित पार्टी मुख्यालय के साथ नामची और ग्यालशिंग के जिला कार्यालयों तथा जोरथांग स्थित पार्टी कार्यालय में कैंडल मार्च आयोजित किया। पार्टी के मुताबिक, हर जगह अंकिता की याद में 108 मोमबत्तियां जलाई गईं। इनका उद्देश्य पीड़ित को याद करना, उसके परिवार के साथ एकजुटता जताना और न्याय की मांग करना था। पार्टी ने कहा कि अंकिता के परिवार की ओर से उठाए गए सवालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच पूरी होने तक मामले को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग जारी रहेगी।
विज्ञापन


एसडीएफ ने दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर सवाल क्यों उठाए?
विपक्षी दलों का आरोप है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता दुष्यंत गौतम ही वह ‘वीआईपी’ थे, जिन्होंने 19 वर्षीय अंकिता भंडारी से कथित तौर पर अनुचित मांग की थी। हालांकि, यह आरोप है और गौतम ने इसे खारिज किया है। एसडीएफ ने अपने बयान में कहा कि अंकिता के परिवार की ओर से उठाए गए अनसुलझे सवालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पार्टी की मांग है कि दुष्यंत गौतम के सिक्किम के राज्यपाल का पद संभालने से पहले सीबीआई जांच पूरी की जाए। एसडीएफ महिला मोर्चा की प्रभारी उपाध्यक्ष कोमल चामलिंग ने भी पहले गौतम की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जांच लंबित रहने के दौरान उन्हें राज्यपाल बनाना सिक्किम के लोगों का अपमान है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अंकिता भंडारी की हत्या कब और कहां हुई थी?
अंकिता भंडारी उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थीं। 18 सितंबर 2022 को उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों को दोषी ठहराया गया था। पुलकित आर्य पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है। तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। मामले में एक अज्ञात वीआईपी की कथित भूमिका को लेकर राजनीतिक विवाद भी हुआ। अंकिता के परिवार और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पहलू की जांच की मांग की। इसी संदर्भ में दुष्यंत गौतम का नाम आरोपों में उठाया गया है। गौतम ने आरोपों से इनकार किया है और आरोप लगाने वालों के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही भी शुरू की है।

राज्यपाल को मिलने वाली संवैधानिक छूट पर क्या है विवाद?
एसडीएफ ने संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को मिलने वाली संवैधानिक छूट पर चिंता जताई है। पार्टी का कहना है कि अंकिता मामले में जिन सवालों के जवाब बाकी हैं, उनकी जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। एसडीएफ ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जिम्मेदार पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार जवाबदेही तय की जानी चाहिए। पार्टी ने जोर दिया कि अंकिता के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। विवाद का एक प्रमुख सवाल यह है कि राज्यपाल पद संभालने के बाद संवैधानिक छूट का जांच पर क्या असर पड़ सकता है।


राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर क्या कहा?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर चिंता जताई थी। उन्होंने पत्र में कहा कि राज्यपाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती और न ही जारी रखी जा सकती। राहुल गांधी के मुताबिक, गौतम को राज्यपाल नियुक्त करने से वह सीबीआई की पहुंच से बाहर हो सकते हैं, जबकि एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है। इस तरह अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब जांच की मांग के साथ राज्यपाल की नियुक्ति और संवैधानिक छूट का मुद्दा भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed