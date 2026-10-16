आंध्र में बड़ा हादसा: डूबने से पांच महिलाओं की मौत, एक नवविवाहिता की शामिल, उजड़ गए हंसते खेलते परिवार

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हादसे का शिकार हुईं महिलाओं की पहचान 50 साल की गायत्री, उनकी बेटी अश्विनी और उनकी तीन पड़ोसिनों पुष्पा, हसीना और महीन के रूप में हुई है। ये सभी पेनुकोंडा मंडल के दुर्गापेट इलाके की रहने वाली थीं। इनमें से गायत्री की बेटी अश्विनी की हाल ही में शादी हुई थी और वह अपने पति के साथ मुंबई में रहती थी। दशहरा की छुट्टियों में मायके आई अश्विनी परिवार और पड़ोसियों के साथ इस सैर पर निकली थी, किसे पता था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा।पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, महिलाओं का यह पूरा समूह गोल्लापल्ली जलाशय घूमने पहुंचा था। घूमते-घूमते अचानक उनका पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में जा गिरीं। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग और स्थानीय मछुआरे तुरंत मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मछुआरों ने ही पानी से पां चों महिलाओं के शव बाहर निकाले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।इस हृदयविदारक घटना पर राज्य के बड़े राजनेताओं ने गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने तुरंत अधिकारियों से फोन पर पूरी जानकारी ली और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। वहीं, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने जिला कलेक्टर को इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पर्यटन स्थलों और जलाशयों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए और हर जगह लाइफगार्ड की तैनाती सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी अनहोनी दोबारा न हो। इसके अलावा, पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भी दुख जताते हुए सरकार से पीड़ित परिवारों को हरसंभव आर्थिक मदद देने की माँग की है।