समुद्र के खारे पानी में छिपा लिथियम का खजाना: भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजी नई राह, तकनीक से कितनी होगी रिकवरी?

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समुद्र में लिथियम की कुल मात्रा बहुत बड़ी मानी जाती है, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं है। समुद्री पानी में इसकी सांद्रता बेहद कम होती है, जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे दूसरे तत्व कहीं अधिक मात्रा में मौजूद रहते हैं। इन तत्वों की मौजूदगी लिथियम को अलग करने की प्रक्रिया को जटिल बनाती है। ऐसे में ऐसी तकनीक विकसित करना जरूरी है, जो दूसरे तत्वों को हटाते हुए लिथियम को अधिकतम मात्रा में बचाए रख सके।बीएआरसी के वैज्ञानिकों ने इस चुनौती से निपटने के लिए पहले समुद्री पानी का रासायनिक उपचार किया। इसमें सोडियम हाइड्रॉक्साइड और सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कर पानी का पीएच स्तर बढ़ाया गया। इससे मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे अवांछित तत्वों को अलग करने में मदद मिली, जबकि लिथियम को घोल में बनाए रखा गया।इसके बाद शोधकर्ताओं ने डाइबेंजोइलमीथेन नामक कार्बनिक पदार्थ और मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन (एमआईबीके) नामक विलायक की मदद से लिथियम को अलग किया। इस प्रक्रिया में ऑर्गेनिक और जलीय घोल का अनुपात 0.1 रखा गया। इसका अर्थ है कि एक लीटर उपचारित पानी के लिए लगभग 100 मिलीलीटर कार्बनिक विलायक इस्तेमाल हुआ।विलायक की कम खपत इस तकनीक की अहम विशेषता है। इससे भविष्य में रसायनों की जरूरत, परिचालन लागत और रासायनिक कचरे को कम करने की संभावना बन सकती है। हालांकि, वास्तविक बचत का आकलन औद्योगिक स्तर पर परीक्षण के बाद ही किया जा सकेगा।लिथियम को विलायक से अलग करने के लिए पतले नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद विलायक को दोबारा उपयोग के लिए तैयार किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने पांच चक्रों तक परीक्षण किए, जिनमें लिथियम रिकवरी करीब 90 प्रतिशत बनी रही। हालांकि, हर चक्र में विलायक की लगभग 10 प्रतिशत मात्रा के भौतिक नुकसान की आशंका भी सामने आई, जिसकी भरपाई जरूरी हो सकती है।यह तकनीक लिथियम के संभावित नए स्रोत के रूप में उम्मीद जगाती है। यदि इसे बड़े पैमाने पर किफायती तरीके से अपनाया जा सका, तो इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए जरूरी कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इससे पारंपरिक खनन पर निर्भरता कम करने की संभावनाएं भी खुलेंगी।