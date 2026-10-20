पालघर: आश्रम स्कूल से चोरी छिपे निकले पांच छात्र हादसे का शिकार, दो की मौत, तीन घायल

महाराष्ट्र के पालघर जिले में आश्रम स्कूल से चोरी छिपे निकलकर नवरात्रि मेले में गए पांच छात्र हादसे का शिकार हो गए। इसमें दो छात्रों की मौत हो गई और तीन घायल हुए। इस मामले में आश्रम स्कूल के प्रधानाध्यापक, छात्रावास अधीक्षक और चौकीदार को निलंबित कर दिया गया।

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पुलिस के मुताबिक मेले से आश्रम स्कूल लौट रहे पांच छात्रों की मोटरसाइकिल सोमवार तड़के घाट पर फिसलकर सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई थी। ये पांचों जव्हार तालुका के हिराडपाड़ा गगनगिरी आश्रम स्कूल से चुपके से निकलकर पास के सरसुन गांव में मेला देखने गए थे। लौटते समय कोंगड़ी घाट पर सुबह करीब 2:30 से 3 बजे के बीच उनकी मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई।मृतकों की पहचान 12वीं के सुमित मोटीराम भिंगल (18) और नौवीं के प्रीतम गणेश पोतिंडा (15) के रूप में हुई है। घायल छात्रों को पहले जव्हार के अस्पताल ले जाया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए नासिक जिला अस्पताल भेजा गया।जांच में सुरक्षा संबंधी खामियां सामने आने के बाद स्कूल के प्रधानाध्यापक, छात्रावास अधीक्षक और चौकीदार को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया। जांच में छात्रावास में अनधिकृत लोगों के प्रवेश और सीसीटीवी कैमरों के काम नहीं करने की बात भी सामने आई।