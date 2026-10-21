आज के दिन: पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क से पीएम मोदी की मुलाकात, भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का आगाज

पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क और पीएम मोदी की मुलाकात

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क 21 से 23 अक्तूबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री टस्क नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा करेंगे। पीएम टस्क के साथ वित्त व अर्थव्यवस्था मंत्री एंड्रेज डोमांस्की और एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। नई दिल्ली के अलावा, टस्क बंगलूरू का भी दौरा करेंगे जहां वे आईटी और अंतरिक्ष क्षेत्र के हितधारकों से मिलेंगे। 22 और 23 अक्टूबर को दोनों शहरों में भारत-पोलैंड बिजनेस फोरम का आयोजन किया जाएगा।