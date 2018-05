{"_id":"5aec3a104f1c1b340a8b7dfa","slug":"latest-funny-jokes-in-hindi-on-groom","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sorry \u0939\u092e\u093e\u0930\u0940 \u0936\u093e\u0926\u0940 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u0940","category":{"title":"Jokes","title_hn":"\u091c\u094b\u0915\u094d\u0938 ","slug":"jokes"}}

शादी के एक दिन पहले ..... होने वाली बीबी का मैसेज आया... Sorry हमारी शादी नहीं हो सकती ... Because कहीं और Fix हो गयी है ।दूल्हा टेंशन में आ गया ....फिर से दूसरा मैसेज आया ... Sorry by Mistake आपको send हो गया ....दूल्हा फिर से टेंशन में ।