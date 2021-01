वायरल वीडियो: शेरनी पर हावी हुआ कुत्ता, भागकर बचानी पड़ी अपनी जान

जूनागढ़ जिले के दक्षिण-पूर्व में लगभग 65 किमी की दूरी पर स्थित गिर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक शेरनी और कुत्ते की लड़ाई में कुत्ते की जीत हो जाती है। इस बात पर आपको विश्वास नहीं होगा, जब तक आप ये वीडियो देख नहीं लेते।

गिर वन्यजीव अभयारण्य में बड़ी संख्या में शेर घूमते हुए देखे जा सकते हैं। यहां शेर-शेरनियां प्राकृतिक रूप से संरक्षित किए गए हैं। ये बात तो सभी को पता है कि जंगल में शेर-शेरनियों का राज चलता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सासण सफारी पार्क-2 के इस वीडियो में कुत्ते ने उल्टा शेरनी को ही खदेड़ डाला।

इस वीडियो में दिख रहा है कि जब शेरनी और कुत्ते का आमना-सामने हुआ तब कुत्ता कभी भौंककर तो कभी खुद आक्रामक होकर झपट्टा मार रही शेरनी पर हावी हो जाता है। कुत्ते के इस आक्रामक रवैये को देखकर शेरनी शांत पड़ जाती है। इस वीडियो को जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब वायरल हो चुका है।



Need this much confidence in life. Dog vs Lion. It also highlights issue of stray dogs & wildlife interaction. @zubinashara pic.twitter.com/lNu7X4ALm5