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हेयर केयर टिप्स: लंबे बालों का सपना हो सकता है अधूरा, अगर करते हैं ये 6 गलतियां

Fri, 09 Oct 2026 10:20 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 09 Oct 2026 10:20 AM IST
सार

Hair Care Mistakes: बालों की ग्रोथ धीमी होने और टूटने के 6 आम कारण जानें। सही डाइट, हेयर केयर टिप्स और बालों को मजबूत रखने के आसान तरीके पढ़ें।

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6 Hair Care Mistakes That Could Be Stopping Your Hair Growth Baal Lambe Kyun Nahi ho Rahe
हेयर केयर टिप्स - फोटो : AI

विस्तार
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लंबे, घने और मजबूत बाल हर किसी की चाहत होते हैं। लेकिन कई बार नियमित तेल लगाने, महंगे शैंपू इस्तेमाल करने और अलग-अलग हेयर केयर प्रोडक्ट्स आजमाने के बावजूद बालों की लंबाई में खास फर्क नजर नहीं आता। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बाल लंबे क्यों नहीं हो रहे? इसकी वजह हमेशा बालों का धीरे बढ़ना नहीं होती, बल्कि बालों का बीच से टूटना, पोषण की कमी और रोजमर्रा की कुछ गलत आदतें भी हो सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसी 6 आम गलतियों के बारे में, जो बालों की सेहत और लंबाई को प्रभावित कर सकती हैं।

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1. बालों में पोषण की कमी

 

 

 

 

बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए संतुलित आहार जरूरी है। प्रोटीन, आयरन और अन्य जरूरी पोषक तत्वों की कमी बालों के झड़ने या कमजोर होने से जुड़ी हो सकती है। अपनी डाइट में दालें, अंडे, दूध, हरी सब्जियां, फल और मेवे शामिल करें।

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2. बार-बार हीट स्टाइलिंग करना

 

 

 

 

हेयर स्ट्रेटनर, कर्लर और तेज गर्मी वाले ब्लो ड्रायर का ज्यादा इस्तेमाल बालों को रूखा और कमजोर बना सकता है। इससे बाल बीच से टूट सकते हैं और उनकी लंबाई बढ़ती हुई नजर नहीं आती। हीट स्टाइलिंग कम करें और जरूरत पड़ने पर हीट प्रोटेक्टेंट का इस्तेमाल करें।

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3. गीले बालों को जोर से कंघी करना

 

 

 

 

गीले बाल अपेक्षाकृत नाजुक होते हैं। उन्हें जोर से खींचकर सुलझाने या कंघी करने से टूटने का खतरा बढ़ सकता है। बालों को धीरे-धीरे सुलझाएं और चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें।


4. बालों को बहुत कसकर बांधना

 

 

 

 

लगातार टाइट पोनीटेल, जूड़ा या चोटी बनाने से बालों की जड़ों पर खिंचाव पड़ सकता है। लंबे समय तक ऐसा करने से कुछ लोगों में ट्रैक्शन एलोपेसिया यानी खिंचाव के कारण बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। इसलिए बालों को ढीला बांधें।

5. बालों की सही देखभाल न करना

 

 

 

 

बालों को बहुत कठोर तरीके से धोना, गीले बालों को रगड़कर सुखाना और कंडीशनर का सही इस्तेमाल न करना बालों के टूटने की समस्या बढ़ा सकता है। अपने स्कैल्प के अनुसार माइल्ड शैंपू चुनें, लंबाई पर कंडीशनर लगाएं और तौलिए से बालों को हल्के हाथों से सुखाएं।

6. तनाव और नींद को नजरअंदाज करना

 

 

 

 

लगातार तनाव और पर्याप्त नींद न लेना सेहत को प्रभावित कर सकता है। कुछ परिस्थितियों में तनाव के कारण बाल ज्यादा झड़ सकते हैं। नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और तनाव को संभालने की आदतें अपनाना फायदेमंद हो सकता है।


बाल लंबे करने के लिए क्या करें?

 

 

बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए संतुलित आहार लें, स्कैल्प को साफ रखें, हीट स्टाइलिंग कम करें और बालों को टूटने से बचाएं। ध्यान रखें कि बाल औसतन हर महीने लगभग 1 से 1.25 सेंटीमीटर बढ़ सकते हैं, हालांकि यह व्यक्ति के अनुसार अलग-अलग होता है।

अगर बाल अचानक बहुत ज्यादा झड़ने लगें, जगह-जगह से कम होने लगें या लंबे समय तक ग्रोथ में बदलाव महसूस हो, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें। सही कारण पहचानने से उचित देखभाल और उपचार चुनने में मदद मिल सकती है।


नोट: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। बालों के झड़ने या ग्रोथ से जुड़ी लगातार समस्या के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें।

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