सीएम योगी का महानवमी-दशहरा संदेश: बोले- अन्यायी कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में विजय सत्य- धर्म की ही होती है

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मां और मातृभूमि के प्रति निष्ठा का दिया संदेश

सीएम योगी ने अपनी पाती में प्रभु श्रीराम के जीवन आदर्शों का उल्लेख करते हुए मां और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम समरसता और सामाजिक एकात्मता के प्रतीक हैं। आज भी रामलीला के मंचन में समाज के सभी वर्ग बिना किसी भेदभाव के एकजुट होकर शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि प्रभु श्रीराम के आदर्श केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विश्व के अनेक देशों की सांस्कृतिक परंपराओं और जीवनशैली में भी गहरे रचे-बसे हैं। विज्ञापन शारदीय नवरात्र की महानवमी और विजयादशमी के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक विशेष संदेश जारी किया और अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अन्यायी और अधर्मी चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, अंततः विजय हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। उन्होंने मां दुर्गा के पराक्रम और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के जीवन को अन्याय के प्रतिकार, नारी सम्मान और कर्तव्यपालन का सबसे बड़ा प्रेरक बताया।

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माफिया मुक्त जमीन पर गरीबों के आशियाने, बसेगी श्रीकृष्णपुरी

शासन की प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा कि प्रभु श्रीराम के आदर्शों के अनुरूप ही कानून का शासन और नागरिकों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि माफिया और संगठित अपराध के विरुद्ध बिना किसी समझौते के कठोर कदम उठाकर पूरे प्रदेश में भयमुक्त वातावरण का निर्माण किया गया है।



अपने संदेश में प्रयागराज के बहुचर्चित कसारी-मसारी क्षेत्र का विशेष रूप से जिक्र करते हुए सीएम ने बताया कि माफिया के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कसारी-मसारी क्षेत्र की मुक्त भूमि को 'श्रीकृष्णपुरी' के रूप में विकसित किया जाएगा। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ अपनाई गई ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति से आमजन में कानून और न्याय के प्रति विश्वास अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुआ है।

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