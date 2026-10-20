रवलीन वर्गीज: कौन हैं ग्लोबल रैंप पर वॉक करने वाली दक्षिण भारत की सुंदरी? जानें कैसे अचानक चर्चा में आईं

कैसा रहा मॉडलिंग करियर?

रवलीन वर्गीज काफी वक्त से फैशन की दुनिया में काम कर रही हैं। इस शो से एक साल पहले वह न्यूयॉक फैशन वीक में भी रैंप वॉक कर चुकी हैं। इस शो में उन्होंने दो आउटफिट्स में वॉक किया। इसमें से एक में वह गुलाबी रंग का शीयर लेस लॉन्जरी सेट पहना, जिसके ऊपर एक रोब था। वहीं दूसरी में सफेद कढ़ाई वाली ब्लैक लेस लॉन्जरी वाला था। इतना ही नहीं अपने करियर में रवलीन ने कई बड़े विदेशी ब्रांड के लिए मॉडलिंग की है।