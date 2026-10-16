चार यार ट्रेलर: गरीबी में मिला दोस्ती का तोहफा, मगर अमीरी देगी खतरों को न्यौता; कैसा है चार यारों का सफर?

कैसा है ट्रेलर

वेबसीरीज ‘चार यार’ का यह ट्रेलर 2 मिनट 19 सेकेंड का है। इसमें धमाकेदार एक्शन और थ्रिल दिखाया गया है। ट्रेलर अच्छी तरह काटा गया है। हां चीजें दर्शकों को थोड़ा जल्दी चलती हुई दिखाई देती हैं। इससे अगर आपका ध्यान 1 सेकेंड के लिए भटकता है तो लिंक टूट सकता है। वहीं ट्रेलर में ही इतना कुछ दिखाया गया है कि कहानी का हिंट दर्शकों को ट्रेलर से ही मिल जाता है।