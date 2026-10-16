चार यार ट्रेलर: गरीबी में मिला दोस्ती का तोहफा, मगर अमीरी देगी खतरों को न्यौता; कैसा है चार यारों का सफर?
Chaar Yaar Trailer: वेबसीरीज ‘चार यार’ इस अक्तूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। सीरीज में दोस्ती, गरीबी, क्राइम को साथ मिलाजुला कर दिखाया जाएगा। जानें कौन हैं ये चार यार….
विस्तार
वेबसीरीज ‘चार यार’ का ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। इस सीरीज में एक्शन, थ्रिल और दोस्ती को मिलेगी। इसमें पूरव झा, नमन जैन, साकिब अयूब और प्रयाग मेहता नजर आ रहे हैं अहम किरादारों में नजर आ रहे हैं।
ट्रेलर में क्या है खास?
- वेबसीरीज ‘चार यार’ की शुरुआत होती है मिडिल क्लास परिवारों के चार लड़कों से। यह सभी परिवारिक अर्थिक स्थिति से परेशान हैं। मगर इन सभी के जीवन में एक मोड़ आता है जिसके बाद चार जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाती हैं।
- यह चारों दोस्त गरीबी से निजात पाने के लिए चोरी का प्लान बनाते हैं।
- गलती से यह चारों एक महंगी और एंटीक गाड़ी चुरा लेते हैं और छुपा देते हैं।
- इसके बाद पुलिस थानों से लेकर गाड़ी चोरी करने वाले बड़े सरगनाओं तक यह बात फैल जाती है।
- सभी लोग इन्हें ढूंढने की कोशिशों में लग जाते हैं।
- फिर यह एक बड़े गिरोह के हत्थे चढ़ जाते है। जिसके बाद इनका सामना खतरनाक परिस्थियों से होता है।
कैसा है ट्रेलर
वेबसीरीज ‘चार यार’ का यह ट्रेलर 2 मिनट 19 सेकेंड का है। इसमें धमाकेदार एक्शन और थ्रिल दिखाया गया है। ट्रेलर अच्छी तरह काटा गया है। हां चीजें दर्शकों को थोड़ा जल्दी चलती हुई दिखाई देती हैं। इससे अगर आपका ध्यान 1 सेकेंड के लिए भटकता है तो लिंक टूट सकता है। वहीं ट्रेलर में ही इतना कुछ दिखाया गया है कि कहानी का हिंट दर्शकों को ट्रेलर से ही मिल जाता है।
‘चार यार’ की बाकी कास्ट
पूरव झा, नमन जैन, साकिब अयूब और प्रयाग मेहता चार अच्छे दोस्तों का मुख्य किरदार निभा रहे हैं। वहीं इनके अलावा साथ ही साईं तम्हाणकर, सिकंदर खेर, दिब्येंदु भट्टाचार्य, राजेश तैलंग, चंकी पांडे और भगवती पेरुमल भी अहम किरदार निभाते दिखाई देने वाले हैं।
कौन है निर्माता-निर्देशक?
- सीरीज का निर्देशन विनय वैकुल ने किया है।
- वहीं सीरीज की पटकथा बित मिश्रा और सौरभ सावंत ने लिखी है।
- पिंक विंडो प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले प्रणति नागरशेठ, नीरज नागरशेठ और पी.एस. श्याम ने प्रोड्यूस किया है ।
- फिल्म को BBC स्टूडियोज इंडिया ने डेवेलप किया है।
- यह सीरीज 23 अक्तूबर 2026 को अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी।
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