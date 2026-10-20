टाइगर का फोटो लेना फैन को पड़ा भारी: अस्पताल में भर्ती हैं घायल उमेश चौहान, ब्लॉगर के परिवार ने मांगी मदद

अभिनेता टाइगर श्रॉफ के ऊपर हुए हमले के बाद से ही फैंस को एक्टर की काफी फिक्र है। मगर एक्टर के लिए एक फैन की यही चाहत आज उसके अस्पताल में होने का कारण बन गई। ब्लॉगर और फैन उमेश चौहान का परिवार आज मुश्किलों में है। जानें क्या है मामला?

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उमेश को भारी पड़ा एक्टर के साथ फोटो

टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले की वजह से कई लोगों घायल हुए। इन लोगों में से एक व्यक्ति उमेश चौहान भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब टाइगर निकले तो उमेश उन्हें अपने ब्लॉग में कवर करना चाहते थे। मगर जैसे ही वह टाइगर के पास पहुंचे हमला हो गया। वह मुंबई के केजीएम अस्पताल में भर्ती हैं। जहां के सर्जरी विभाग में उनका इलाज चल रहा है।