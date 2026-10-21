टाइगर पर फायरिंग: कोटा से मुंबई लाए गए आरोपियों का मेडिकल चेकअप हुआ, आज कोर्ट में पेशी; अब तक कितने गिरफ्तार?

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हाल ही में हमला हुआ। इस केस की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। अब इस मामले में नया अपडेट सामने आया है। दरअसल, जिन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा उन्हें सुबह 4 बजे एईसी के ऑफिस में लाया आया। इससे पहले जब उन्हें राजस्थान से लाया गया, तो पहले सीधा मेडिकल जांच के लिए भेजा था।

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले पर वकील ने दिया अपडेट

एएनआई से बात करते हुए वकील अजिंक्य मिरगल मधुकर ने कहा, 'अभी चार बजे सुबह उन आरोपियों को एंटी-एक्सटॉर्शन सेल के दफ्तर लाया गया है। इससे पहले उनको जब राजस्थान से लाया गया था, तो पूरा काफिला सीधे मेडिकल जांच के लिए जीटी अस्पताल में गया था। उनका मेडिकल चेकअप होने के बाद उन्हें यहां लाया गया है।'



वकील ने आगे कहा, 'इसके बाद उनके ऊपर अभी जांच चल रही है। वो जांच होगी और सुबह फिर मेडिकल चेकअप होने के बाद उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा।' फिर वकील से पूछा गया कि तीनों में से किसके परिवार ने आपको सपोर्ट नहीं किया। इस पर अजिंक्य ने कहा, 'वो नाम अभी हम सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं बता सकते, लेकिन परिवार और रिश्तेदारों से कॉन्टैक्ट हुआ था।'