सितारों की सुरक्षा: गोलीबारी के बाद टाइगर की सिक्योरिटी में इजाफा, सलमान-शाहरुख के पास किस दर्जे की सुरक्षा?

कौन प्रदान करता है सुरक्षा?

फिल्म इंडस्ट्री में कई सितारों को सुरक्षा मिली हुई है। यहां एक बात स्पष्ट कर दें कि भारत में किसी को भी सरकारी सुरक्षा देने का फैसला लोकप्रियता के आधार पर नहीं, बल्कि उसके सामने मौजूद खतरों को देखते हुए किया जाता है। कई स्टार्स को कथित तौर पर जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से मांग की।

सुरक्षा व्यस्था केंद्री गृह मंत्रालय की तरफ से दी जाती है। वहीं, राज्य स्तर पर यह सुरक्षा संबंधित सरकार खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर तय करती हैं। किसे किस प्रकार की सुरक्षा देनी है, इनपुट के आधार पर तय किया जाता है। अलग-अलग समय और परिस्थितियों के आधार पर इनमें बदलाव भी हो सकता है। सुरक्षा बदली जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है या वापस भी ली जा सकती है। फिलहाल जानते हैं कि किस कलाकार को कौन सी सुरक्षा मिली हुई है।