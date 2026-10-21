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Hindi News ›   Entertainment ›   Tiger Shroff Firing Case: Actor Mother ayesha visits Injured vlogger In shocking incident and Offers Help

टाइगर श्रॉफ की मां आयेशा ने अस्पताल पहुंचकर घायल व्लॉगर से की मुलाकात, सर्जरी की पल-पल की जानकारी देने को कहा

Wed, 21 Oct 2026 11:27 AM IST
सुनील मेहरोत्रा अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई Published by: सुनील मेहरोत्रा Updated Wed, 21 Oct 2026 11:27 AM IST
सार

Tiger Shroff Firing Case: रविवार को अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी की घटना में व्लॉगर उमेश चौहान घायल हो गए थे। अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। टाइगर की मां आयेशा श्रॉफ ने अस्पताल जाकर व्लॉगर से मुलाकात की है। साथ ही हर तरह से मदद और साथ देने का आश्वासन दिया है।

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Tiger Shroff Firing Case: Actor Mother ayesha visits Injured vlogger In shocking incident and Offers Help
आयेशा श्रॉफ-टाइगर श्रॉफ - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी में घायल हुए 35 साल के व्लॉगर उमेश चौहान का हाल जानने के लिए उनकी मां आयेशा श्रॉफ मंगलवार को केईएम अस्पताल पहुंचीं। उन्होंने अस्पताल में भर्ती उमेश से मुलाकात की। आयेशा श्रॉफ ने व्लॉगर के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उन्हें ढांढस बंधाया। आयेशा ने उमेश के दोस्तों के साथ अपना फोन नंबर भी साझा किया और उनसे कहा कि सर्जरी को लेकर उन्हें पल-पल की जानकारी देते रहें।

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Tiger Shroff Firing Case: Actor Mother ayesha visits Injured vlogger In shocking incident and Offers Help
गोलीबारी के बाद घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम - फोटो : अमर उजाला

आईसीयू में भर्ती हैं व्लॉगर उमेश चौहान
रविवार को जुहू में जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों ने टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलियां चलाई थीं, उसी दौरान उमेश चौहान के सीने में भी गोली लग गई थी। इस घटना में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए थे। उन्हें केवल मामूली खरोंच आई थी, लेकिन उमेश को गोली लगने के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वह अभी भी आईसीयू में हैं।

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भावुक नजर आईं आयेशा
डॉक्टर उमेश के शरीर से गोली निकालने के लिए सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं। यह ऑपरेशन बुधवार को किया जाना तय हुआ है। ऐसे में आयेशा श्रॉफ ने अस्पताल पहुंचकर न केवल उमेश का हाल जाना, बल्कि उनके साथ मौजूद दोस्तों को भी भरोसा दिलाया कि वह उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी लेती रहेंगी।
आयेशा श्रॉफ के अचानक अस्पताल पहुंचने से उमेश और उनके साथी भावुक हो गए। इस दौरान आयेशा भी भावुक नजर आईं। टाइगर पर हुए हमले में उनका बेटा तो सुरक्षित बच गया, लेकिन उसी घटना में एक दूसरे व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की बात ने उन्हें भी भावुक कर दिया। 

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टाइगर पर गोलीबारी घटना के बाद घटास्थल की तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

उमेश के पिता पहुंचे मुंबई
उधर, उमेश चौहान के पिता मंगलवार रात उत्तर प्रदेश स्थित अपने गृह नगर से मुंबई पहुंच गए। डॉक्टरों ने उमेश की गर्भवती पत्नी और बेटे को फिलहाल अस्पताल नहीं आने की सलाह दी है।

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