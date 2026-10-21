टाइगर श्रॉफ की मां आयेशा ने अस्पताल पहुंचकर घायल व्लॉगर से की मुलाकात, सर्जरी की पल-पल की जानकारी देने को कहा

भावुक नजर आईं आयेशा

डॉक्टर उमेश के शरीर से गोली निकालने के लिए सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं। यह ऑपरेशन बुधवार को किया जाना तय हुआ है। ऐसे में आयेशा श्रॉफ ने अस्पताल पहुंचकर न केवल उमेश का हाल जाना, बल्कि उनके साथ मौजूद दोस्तों को भी भरोसा दिलाया कि वह उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी लेती रहेंगी।

आयेशा श्रॉफ के अचानक अस्पताल पहुंचने से उमेश और उनके साथी भावुक हो गए। इस दौरान आयेशा भी भावुक नजर आईं। टाइगर पर हुए हमले में उनका बेटा तो सुरक्षित बच गया, लेकिन उसी घटना में एक दूसरे व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की बात ने उन्हें भी भावुक कर दिया।