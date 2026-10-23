सितारों की सुरक्षा: टाइगर पर हमले के बाद स्टार्स ने की सिक्योरिटी अपडेट; जानें कौन हैं सेलिब्रिटी बॉडीगार्ड्स

फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों फिल्मों और उनके बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन से ज्यादा सितारों की सुरक्षा का मुद्दा छाया हुआ है। 18 अक्तूबर को टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी की घटना हुई। इस जानलेवा हमले में अभिनेता बाल-बाल बचे। उनके ड्राइवर और एक शख्स घायल हो गए। मामले की जांच जारी है, जिसमें नई-नई परतें खुल रही हैं। पता चला कि टाइगर से पहले निशाना कुछ और फिल्मी सितारे थे और उनके घर की बाकायदा रेकी हुई थी। यह जानकारी सामने आते ही, स्टार्स अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में जुट गए हैं। कई सितारों को धमकियां मिलने के बाद सरकारी सुरक्षा प्राप्त है। वहीं, कुछ ने अपने निजी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। इन सितारों के बॉडीगार्ड भी अब किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। इस खबर में जानिए कि सितारों ने अपनी सुरक्षा में क्या नया अपडेट किया है। साथ ही जानिए कौन हैं चर्चित सुपरस्टार्स के पर्सनल बॉडीगार्ड?

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