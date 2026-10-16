बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट: 'जेलर 2' ने पहले ही दिन जड़ा शतक, 'दृश्यम 3' की कमाई को लगा झटका, कैसी रही 'हनुमान अंश'?

'दृश्यम 3' की कमाई कितनी रही?

अजय देवगन, तब्बू और जयदीप अहलावत अभिनीत फिल्म 'दृश्यम 3' ने शानदार कलेक्शन किया है। 02 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में लगी इस फिल्म की कमाई पर 'जेलर 2' के बाद असर पड़ा है। बुधवार को इस फिल्म ने 5.25 करोड़ रुपये कमाए थे। वही, कल गुरुवार को 14वें दिन इसने 4.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया। फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 333 करोड़ रुपये हो चुका है।