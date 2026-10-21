राजपाल यादव: दोनों पक्षों की आपसी बातचीत से सुलझेगा चेक बाउंस केस, सुप्रीम कोर्ट ने किसे नियुक्त किया मध्यस्थ?

क्या विदेश यात्रा कर पाएंगे राजपाल यादव

दोनों पक्षों को मध्यस्थ से संपर्क करने और पेश होने की तारीख तय करने का निर्देश दिया गया है। बेंच ने कहा कि मीडिएटर पार्टियों को खुद या ऑनलाइन पेश होने के लिए कहने के लिए आजाद होंगे। कोर्ट ने कहा, 'मीडिएटर पार्टियों से सलाह करके अपनी फीस खुद तय करेगा'। टॉप कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को राजपाल यादव का पासपोर्ट जारी करने का भी निर्देश दिया, ताकि वह अपने प्रोफेशनल काम जारी रख सके। यह ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के अधीन होगा। कोर्ट ने कहा कि अभिनेता उन नियमों और शर्तों का पालन करने के बाद ही विदेश यात्रा करेंगे और लौटने पर ट्रायल कोर्ट को सूचित करेंगे। बेंच ने कहा, 'मीडिएशन रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद मामले को पोस्ट करें'।