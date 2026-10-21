{"_id":"6ad89ffc292fcff84e0c73f6","slug":"biggboss20-contestant-age-arishfa-khan-to-mahhi-gill-and-qazi-touqeer-to-yung-dsa-2026-10-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बिग बॉस 20: हर मुद्दे पर अरिश्फा को बच्चा कहने वाले खुद हैं कितने बड़े? जानें कौन है सबसे उम्रदराज घरवाला","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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मगर क्या आपको पता है कि घर में अरिश्फा को बच्ची बोलने वाले कुछ लोग खुद बच्चे हैं। इस खबर में जानिए आखिर इन सभी की असल उम्र क्या है? ‘बिग बॉस 20’ के प्रतिभागियों के पास घर के अंदर कई मुद्दे हैं। आए दिन घरवालों के बीच झगड़े भी होते ही रहते हैं। इन झगड़ों में एक-दूसरे को तंज मारना बेहद आम बात हो चुकी है। चाहे अरिश्फा को बच्चा बोलना हो या माही विज और काजी तौकीर को उनकी उम्र का एहसास दिलाना।

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मनीष गोयल

मनीष गोयल टेलीविजन के पुराने और अनुभवी अभिनेता हैं। मनीष ने 1990 के दशक में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। उन्हें ‘कहानी घर घर की’, ‘कसौटी जिंदगी की’ और ‘भाभी’ जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों से पहचान मिली।

इसके अलावा वह ‘अनुपमा’, ‘देवी’, ‘भाग्यलक्ष्मी’ और ‘हमारी वाली गुड न्यूज’ जैसे शोज में भी नजर आ चुके हैं। मनीष ने रियलिटी शो ‘नच बलिए’ में पत्नी पूनम नरूला के साथ हिस्सा लिया था। साल 2013 में उन्होंने सेलिब्रिटी कुकिंग शो ‘वेलकम – बाजी मेहमान नवाजी की’ जीता।



उम्र: 51 साल

इंस्टाग्राम फॉलोअर्स: 35.7 हजार

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माही विज

अभिनेत्री माही विज टीवी का लोकप्रिय चेहरा हैं। माही ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और बाद में अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उन्हें टीवी सीरियल 'लागी तुझसे लगन' में नकुशा का किरदार निभाया।

फिर बालिका वधू में उनके किरदार नंदिनी को भी खूब पंसद किया गया। उन्होंने रियलिटी शो 'झलक दिखला जा' और 'खतरों के खिलाड़ी' में भी हिस्सा लिया। माही और जय भानुशाली ने 'नच बलिए 5' का खिताब भी जीता था।



उम्र: 44 साल

इंस्टाग्राम फॉलोअर्स: 2.5 मिलियन (25 लाख)

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मैरी कॉम

भारत की महान महिला मुक्केबाज मैरी कॉम 6 बार की विश्व एमेच्योर मुक्केबाजी चैंपियन बनने वाली दुनिया की एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं। इसके अलावा, मैरी कॉम ने 2014 एशियाई खेलों और 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं। उनकी इन अद्वितीय खेल उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया है।



उम्र: 43 साल

इंस्टाग्राम फॉलोअर्स: 2.2 मिलियन (22 लाख)

काजी तौकीर

गायक काजी तौकीर को साल 2005 में सिंगिंग रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' जीतने के बाद खास पहचान मिली थी। उन्होंने रूपरेखा बनर्जी के साथ यह खिताब जीता था। इसके बाद वह साल 2015 में आई फिल्म 'फैंटम' के गाने ‘अफगान जलेबी’ में भी नजर आए।



उम्र: 40 साल

इंस्टाग्राम फॉलोअर्स: 2 मिलियन (20 लाख)

आम्रपाली दुबे

भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत हिंदी टीवी सीरियल 'सात फेरे' से की थी। साल 2014 में फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' से उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। इसके बाद 'पटना से पाकिस्तान', 'राजा बाबू', 'बॉर्डर' और 'निरहुआ हिंदुस्तानी 3' जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ के साथ उनकी जोड़ी काफी लोकप्रिय है।



उम्र: 39 साल

इंस्टाग्राम फॉलोअर्स: 6.1 मिलियन (61 लाख)

आसिफ खान

अभिनेता आसिफ खान को उनकी दमदार अदाकारी के लिए जाना जाता है। आसिफ ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की और मुंबई में संघर्ष के दौरान छोटे-मोटे काम भी किए। उन्होंने ‘रेडी’ और ‘अग्निपथ’ जैसी फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया।

उन्होंने वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ और ‘पाताल लोक’ में भी छोटे किरदार निभाए पर वेब सीरीज ‘पंचायत’ में दामाद जी के किरदार ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया।



उम्र: 35 साल

इंस्टाग्राम फॉलोअर्स: 6 लाख 46 हजार

कनिका मान

कनिका मान टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल हैं। उन्होंने चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। कनिका ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और पंजाबी म्यूजिक वीडियो से की थी। साल 2017 में वह पंजाबी फिल्म ‘रॉकी मेंटल’ में नजर आईं।

टीवी शो ‘गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा’ में गुड्डन का किरदार निभाकर उन्हें घर-घर में पहचान मिली। इसके अलावा वह ‘खतरों के खिलाड़ी 12’ और वेब सीरीज ‘रूहानियत’ में भी नजर आ चुकी हैं।



उम्र: 33 साल

इंस्टाग्राम फॉलोअर्स: 7.6 मिलियन (76 लाख)

उदिति सिंह

उदिति सिंह अभिनेत्री और मॉडल हैं। वह चंडीगढ़ से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने लंदन से पढ़ाई की है। उदिति ने मॉडलिंग और म्यूजिक वीडियो के जरिए मनोरंजन जगत में कदम रखा। साल 2021 में वह हिमेश रेशमिया के म्यूजिक वीडियो ‘सुरूर 2021’ में नजर आईं।

2023 में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स फिल्म ‘जाने जान’ में उन्होंने करीना कपूर खान के किरदार माया के बचपन का रोल निभाया। इसके अलावा वह ‘जस्सी वेड्स जस्सी’ में भी नजर आ चुकी हैं।



उम्र: 30 साल

इंस्टाग्राम फॉलोअर्स: 1.5 मिलियन (15 लाख)

स्काउट ओपी

स्काउट ओपी का असली नाम तन्मय सिंह है। वह भारत के लोकप्रिय ई-स्पोर्ट्स खिलाड़ी, गेमिंग स्ट्रीमर और कंटेंट क्रिएटर हैं। स्काउट ओपी ने पबजी मोबाइल से गेमिंग की दुनिया में पहचान बनाई और बाद में बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में भी लोकप्रियता हासिल की।

वह टीम इंड, टीम सोल, फेनेटिक और ऑरेंज रॉक जैसी गेमिंग टीमों का हिस्सा रह चुके हैं। साल 2020 में उनकी टीम ऑरेंज रॉक ने पबजी मोबाइल वर्ल्ड लीग ईस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया था। इसके अलावा, वह टीम एक्सस्पार्क से भी जुड़े हैं।



उम्र: 30 साल

इंस्टाग्राम फॉलोअर्स: 5.5 मिलियन (55 लाख)

लव गिल

लव गिल पंजाबी मनोरंजन जगत की अभिनेत्री और मॉडल हैं। उनका असली नाम लवप्रीत कौर गिल है। उन्होंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई की है। लव ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और 2019 में करण औजला के म्यूजिक वीडियो ‘फैक्ट्स’ से उन्हें पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने पंजाबी टीवी शो ‘तू पतंग मैं डोर’ में काम किया। 2021 में वह फिल्म ‘कुड़ियां जवान बापू परेशान’ में नजर आईं।



उम्र: 29 साल

इंस्टाग्राम फॉलोअर्स: 1.2 मिलियन (12 लाख)

गुल्लू

‘बिग बॉस 20’ के प्रतिभागी गुल्लू का असली नाम कुशल तंवर है। वह हरियाणा के गुरुग्राम से ताल्लुक रखते हैं। गुल्लू ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के रूप में की और कॉमेडी वीडियो व सोशल मीडिया रील्स से पहचान बनाई। असली लोकप्रियता उन्हें एमटीवी के रियलिटी शो ‘रोडीज XX: डबल क्रॉस’ मिली। इसके बाद उन्होंने ‘स्प्लिट्सविला X6’ में भी जीत हासिल की।



उम्र: 27 साल

इंस्टाग्राम फॉलोअर्स: 1.9 मिलियन (19 लाख)

यंग डीएसए

‘बिग बॉस 20’ में नजर आ रहे यंग डीएसए का असली नाम हर्ष विजय मचारे है। वह महाराष्ट्र के पुणे स्थित येरवडा के रहने वाले हैं। यंग डीएस ने महज 12 साल की उम्र में रैप लिखना और गाना शुरू कर दिया था। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बीपीओ में काम किया और साथ-साथ संगीत पर ध्यान दिया।

साल 2024 में रिलीज हुए उनके गाने ‘येड़ा यंग’ न उन्हें खास पहचान दिलाई। इसके बाद ‘माफ कर’, ‘चला कल्टी’ और ‘फचाड़ी’ जैसे गानों से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई।



उम्र: 26 साल

इंस्टाग्राम फॉलोअर्स: 2.2 मिलियन (22 लाख)