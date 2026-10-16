फैशन वीक: बॉस लेडी बन रैंप पर उतरीं तेजस्वी प्रकाश, खूबसूरत अंदाज में छाईं नितांशी, शोस्टॉपर बन लूटी लाइमलाइट
Lakme Fashion Week 2026: बीते दिन राष्ट्रीय राजधानी में लैक्मे फैशन वीक में नितांशी गोयल और तेजस्वी प्रकाश ने जलवा बिखेरा। फैशन वीक के दूसरे दिन दोनों एक्ट्रेस जब रैंप पर उतरीं तो लोगों की नजरें ठहर गईं।
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नई दिल्ली में लैक्मे फैशन वीक 2026 चल रहा है। बीते दिन गुरुवार को चर्चित अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश अपने बॉस लेडी लुक से छा गईं। वहीं, फिल्म 'लापता लेडीज' में भोलीभाली फूल कुमारी बन लोकप्रियता बटोरने वाली एक्ट्रेस नितांशी गोयल का ग्लैमरस अंदाज दिखा।
'काशी' लिबास में नितांशी का बिंदास लुक
अभिनेत्री नितांशी गोयल का लुक फैशन इवेंट से वायरल हो रहा है। नितांशी ने इस फैशन वीक में दूसरे दिन मशहूर डिजाइनर सुनीत वर्मा के लिए शोस्टॉपर के तौर पर रैंप वॉक किया। सुनीत वर्मा ने अपने लेबल 'एसवी' के तहत 'काशी' नामक नया कलेक्शन पेश किया। 'काशी' कलेक्शन वाराणसी के रंगों, बनावट और संस्कृति से प्रेरित है।
वाइन कलर ड्रेस में दिखा खूबसूरत लुक
फैशन वीक में नितांशी गोयल बेहद स्टाइलिश और खूबसूरत अंदाज में नजर आईं। वे वाइन कलर के फिशटेल लहंगे में बेहद आकर्षक लगीं। इस लहंगे के साथ स्ट्रैपलेस टॉप था, जिसमें एक ड्रेप भी जुड़ा हुआ था। इस ड्रेस पर प्लम और सिल्वर रंग के पैलेट्स लगे थे, जिसने उनके लुक में चार चांद लगा दिए।
बॉस लेडी बन छाईं तेजस्वी प्रकाश
इसी फैशन वीक में 'बिग बॉस 15' की विनर और एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश भी नजर आईं। वे बॉस लेडी बनकर रैंप पर उतरीं। तेजस्वी प्रकाश ने भी शोस्टॉपर के रूप में रैंप वॉक किया। उन्होंने 'एनआईएफ ग्लोबल' के शो 'द रनवे' के लिए रैंप पर जलवा बिखेरा। बता दें कि लैक्मे फैशन वीक, फैशन और लाइफस्टाइल इवेंट है, जिसे फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया (FDCI) के सहयोग से आयोजित किया जाता है। बता दें कि नई दिल्ली में यह फैशन वीक 18 अक्तूबर तक चलेगा।