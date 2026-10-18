{"_id":"6ad461fa0deea72670088067","slug":"suriya-advised-to-student-to-focus-more-on-studies-rather-than-reels-2026-10-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सूर्या: साउथ अभिनेता ने छात्रों को दी रील्स छोड़ पढ़ाई पर ध्यान दें सलाह, बोले- हार के बाद भी जारी रखें कोशिश","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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सूर्या ने कहा कि रील्स देखने में ज्यादा समय बिताने के बजाय छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, पॉडकास्ट देखने चाहिए और किसी विषय के बारे में गहराई से जानने के लिए ऑनलाइन रिसर्च करनी चाहिए, न कि केवल ऊपर-ऊपर से जानकारी हासिल करनी चाहिए। विज्ञापन साउथ अभिनेता सूर्या ने हाल ही में अपने पिता और दिग्गज अभिनेता शिवकुमार के शिवकुमार एजुकेशनल ट्रस्ट के 47वें स्थापना समारोह में छात्रों को सलाह दी। छात्रों को जीवन की सीख देते हुए अभिनेता ने आज के समय में इंस्टाग्राम रील्स के बढ़ते इस्तेमाल पर भी बात की।

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क्या दी सूर्या ने छात्रों को सलाह

इवेंट में सूर्या ने कहा, 'अगर आप रील्स देखते रहेंगे, तो आप सिर्फ एक कहानी देख रहे हैं। हो सकता है कि आप उससे कुछ सीख भी न पाएं।' उन्होंने छात्रों को इसके बजाय सफल लोगों की असल जिंदगी की कहानियां जानने की सलाह दी। इसके लिए उन्होंने छात्रों से उन लोगों के सफर पर आधारित लंबे पॉडकास्ट देखने को कहा।



अपने मोटिवेशनल भाषण में सूर्या ने जिंदगी की तुलना फिल्म बनाने की प्रक्रिया से भी की। अभिनेता ने कहा, 'निर्देशक कभी नहीं कहता कि आप असफल हो गए हैं। इसके बजाय वह कहता है कि एक बार और। मैं जिंदगी को एक निर्देशक की तरह देखता हूं। जिंदगी कभी आपसे नहीं कहती कि आप असफल हो गए हैं। आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं है।'

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