बॉक्स ऑफिस के थलाइवा: इतिहास रचती हैं रजनीकांत की फिल्में; 'जेलर 2' की रिलीज से पहले जानें पुराना रिकॉर्ड

एन्थिरन (रोबोट)

रिलीज डेट: 01 अक्तूबर 2010

इस फिल्म में रजनीकांत के साथ ऐश्वर्या राय भी नजर आई थीं। फिल्म में सुपरस्टार गजब का एक्शन करते हुए दिखे थे। इस फिल्म ने फैंस के दिलों में एक खास जगह बनाई है। बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने जमकर कमाई की थी। सैकनिल्क पर प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, इस फिल्म ने 165 करोड़ रुपये का इंडिया नेट कलेक्शन किया था। वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 291 करोड़ रुपये कमाए थे, जिसकी वजह से इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। यह फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई थी।