जेलर 2: रजनीकांत की फिल्म के लिए क्रेजी हुए फैंस; भारत से दुबई तक दिखी दीवानगी, ढोल-नगाड़ों के साथ मनाया जश्न

किसी ने दूध से किया अभिषेक तो किसी ने नारियल फोड़ा

रजनीकांत की फिल्म देखने पहुंच रहे दर्शकों ने अभिनेता के पोस्टर और बैनर्स पर दूध से अभिषेक किया। फैंस के बीज जबर्दस्त क्रेज दिखा। किसी ने नारियल फोड़कर शुभ शुगन किया तो किसी ने थलाइवर के पोस्टर की आरती उतारी। ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।



Bollywood has superstars, but Rajinikanth exists in a league of his own. Between the aarti, milk abhishek, and massive celebrations for the Jailer 2 premiere, it’s clear that the Thalaivar craze hits differently! #Bollywood #Rajinikanth #Jailer2 #Superstar #Fandom 😂🔥 https://t.co/Ns88MgDpOD — unblemish (@bhadrauli) October 15, 2026