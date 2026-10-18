स्पिरिट: कब रिलीज होगी प्रभास की फिल्म? संदीप रेड्डी वांगा ने दी जानकारी; जारी किया नया पोस्टर

साउथ के बेहतरीन अभिनेता प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर चर्चा में हैं। फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी करके फैंस का उत्साह बढ़ा दिया है। मेकर्स ने इसी रिलीज की तारीख का भी एलान किया है।

जारी हुआ फिल्म का पोस्टर

एक एक्स पोस्ट में संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म में प्रभास का लुक भी रिवील किया गया है। एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें प्रभास एक कैप पहने हुए कैजुअल लुक में नजर आ रहे हैं। हालांकि, फिल्म की रिलीज को आठ महीने आगे बढ़ा दिया गया है, जो उनके फैंस के लिए एक बड़ा झटका है।



कब रिलीज होगी फिल्म?

शुरुआत में मेकर्स ने 5 मार्च 2027 की रिलीज डेट तय की थी। संदीप रेड्डी वांगा ने भी कई मौकों पर जोर देकर कहा था कि 'स्पिरिट' इसी तारीख को आएगी। मगर अब फिल्म की एक नई रिलीज डेट सामने आई है। अब यह फिल्म अगले साल दिवाली के मौके पर 29 अक्तूबर को रिलीज होगी।