स्पिरिट: कब रिलीज होगी प्रभास की फिल्म? संदीप रेड्डी वांगा ने दी जानकारी; जारी किया नया पोस्टर
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sun, 18 Oct 2026 01:12 PM IST
सार
Spirit: फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा ने प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' का नया पोस्टर जारी किया है। इसके साथ उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट भी बताई है।
विज्ञापन
विस्तार
साउथ के बेहतरीन अभिनेता प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर चर्चा में हैं। फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी करके फैंस का उत्साह बढ़ा दिया है। मेकर्स ने इसी रिलीज की तारीख का भी एलान किया है।
विज्ञापन
Trending Videos
जारी हुआ फिल्म का पोस्टर
एक एक्स पोस्ट में संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म में प्रभास का लुक भी रिवील किया गया है। एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें प्रभास एक कैप पहने हुए कैजुअल लुक में नजर आ रहे हैं। हालांकि, फिल्म की रिलीज को आठ महीने आगे बढ़ा दिया गया है, जो उनके फैंस के लिए एक बड़ा झटका है।
कब रिलीज होगी फिल्म?
शुरुआत में मेकर्स ने 5 मार्च 2027 की रिलीज डेट तय की थी। संदीप रेड्डी वांगा ने भी कई मौकों पर जोर देकर कहा था कि 'स्पिरिट' इसी तारीख को आएगी। मगर अब फिल्म की एक नई रिलीज डेट सामने आई है। अब यह फिल्म अगले साल दिवाली के मौके पर 29 अक्तूबर को रिलीज होगी।
एक एक्स पोस्ट में संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म में प्रभास का लुक भी रिवील किया गया है। एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें प्रभास एक कैप पहने हुए कैजुअल लुक में नजर आ रहे हैं। हालांकि, फिल्म की रिलीज को आठ महीने आगे बढ़ा दिया गया है, जो उनके फैंस के लिए एक बड़ा झटका है।
कब रिलीज होगी फिल्म?
शुरुआत में मेकर्स ने 5 मार्च 2027 की रिलीज डेट तय की थी। संदीप रेड्डी वांगा ने भी कई मौकों पर जोर देकर कहा था कि 'स्पिरिट' इसी तारीख को आएगी। मगर अब फिल्म की एक नई रिलीज डेट सामने आई है। अब यह फिल्म अगले साल दिवाली के मौके पर 29 अक्तूबर को रिलीज होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
दीपिका सुर्खियों में आईं
आपको बता दें कि फिल्म 'स्पिरिट' में पहले प्रभास के साथ दीपिका पादुकोण नजर आने वाली थीं। मगर 8 घंटे की शिफ्ट की मांग पर एक्ट्रेस को फिल्म से हटना पड़ा।
आपको बता दें कि फिल्म 'स्पिरिट' में पहले प्रभास के साथ दीपिका पादुकोण नजर आने वाली थीं। मगर 8 घंटे की शिफ्ट की मांग पर एक्ट्रेस को फिल्म से हटना पड़ा।
प्रियंका चोपड़ा: एनुअल एकेडमी म्यूजियम गाला पहुंचीं अभिनेत्री, रेड कार्पेट पर कोचर गाउन से जीता फैंस का दिल
'स्पिरिट' के बारे में जानकारी
- इस फिल्म में प्रभास एक सख्त और बेरहम पुलिस वाले के किरदार में नजर आएंगे।
- बॉलीवुड अभिनेत्री तृप्ति डिमरी मुख्य महिला किरदार निभाएंगी।
- फिल्म को भद्रकाली पिक्चर्स और टी-सीरीज मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं।
- इसमें विवेक ओबेरॉय विलेन की भूमिका में होंगे। उनका लुक पहले ही सामने आ चुका है।
- फिलहाल, 'स्पिरिट' के लिए फैंस को अभी एक साल और इंतजार करना होगा।
Check this out........ 😊 #Spirit #InSpiritMode @TSeries @VangaPictures #IndiasBiggestSuperStar 29TH OCTOBER DIWALI 2027 💥 Worldwide RELEASE DATE 👆 https://t.co/SmPjKHzuVE— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) October 18, 2026