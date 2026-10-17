बेलराज कलारिकल: 'कापी स्क्वाड' फेम निर्देशक का निधन, 27 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा; होटल में मिला शव

फिल्म निर्माता और अभिनेता राहुल रिजी नायर ने बेलराज के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा 'भारी मन और गहरे दुख के साथ, हम अपने प्यारे भाई और मार्गदर्शक, 'कापी स्क्वाड' के निर्देशक बेलराज कलारिकल के निधन की दुखद खबर साझा कर रहे हैं। 'फर्स्ट प्रिंट स्टूडियोज' के संस्थापक सदस्यों में से एक होने के नाते, बेलराज न केवल एक दूरदर्शी फिल्म निर्माता और हमारी क्रिएटिव टीम की जान थे, बल्कि वे हमारे अपने थे। फिल्म निर्माण के प्रति उनका समर्पण और उनका असीम जुनून न केवल हमारे काम को, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी आकार देता था। उनके बिना, 'फर्स्ट प्रिंट स्टूडियोज' हमेशा अधूरा रहेगा।'