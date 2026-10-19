किच्चा सुदीप की 25वीं सालगिरह: एक्टर ने पत्नी प्रिया संग मनाया जश्न, शरमाते हुए पहनाई माला; देखें वायरल वीडियो

अभिनेता किच्चा सुदीप और उनकी पत्नी प्रिया ने रविवार को अपनी शादी की 25वीं सालगिरह का जश्न मनाया। कपल ने एक निजी समारोह में अपनी सालगिरह के उपलक्ष्य में एक-दूसरे को मालाएं पहनाईं। इन पलों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

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वीडियो में दिखी कपल की खुशी

किच्चा सुदीप और प्रिया की 25 वीं सालगिरह के मौके पर इन यादों को वीडियो के रूप में कैद किया गया। वीडियो में दिखाया गया कि सुदीप और प्रिया आमने-सामने खड़े हैं और उनके दोस्त उन्हें उठाकर एक-दूसरे को माला पहनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रिया, जो थोड़ी शरमा रही थीं, ने सुदीप से पहले अपने गले में माला पहनाने को कहा। सुदीप मान गए और फिर प्रिया ने भी सुदीप को माला पहना दी। इस जोड़े की प्रतिक्रिया और मुस्कान प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बन गई है, और कई लोगों ने समारोह के दौरान सुदीप के हावभाव पर विशेष ध्यान दिया है।