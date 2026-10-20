सोनू निगम: '1000 बार सॉरी कहने को तैयार', गायक ने कन्नड़ के लोगों से क्यों मांगी माफी? जानें पूरा मामला

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इसके बाद खूब बवाल हुआ। सोनू निगम के खिलाफ कर्नाटक में बैन की मांग उठी थी और पुलिस ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज की थी। अब इस पूरे विवाद के करीब डेढ़ साल बाद सिंगर एक बार फिर बेंगलुरु में कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं। इसी बीच उनकी माफी का वीडियो भी सामने आया है। विज्ञापन सिंगर सोनू निगम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह कर्नाटक के लोगों से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल, बीते साल मई में गायक ने बेंगलुरु में कॉन्सर्ट किया था, जहां कुछ लोगों ने बार-बार उनसे कन्नड़ गाना गाने की मांग की थी। इस बात से परेशान होकर सिंगर ने विवादित बयान देते हुए कह दिया था कि इसी वजह से पहलगाम में हमला हुआ।

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नारायण गौड़ा ने की थी ये मांग

सोनू निगम का बेंगलुरु में होने वाले कॉन्सर्ट से पहले संगठन के प्रदेश अध्यक्ष टीए नारायण गौड़ा ने पुलिस से कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने की मांग की थी। इसके बाद सोनू ने नारायण गौड़ा से बातचीत की और माफी मांगते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह 1000 बार भी माफी मांग सकते हैं।



19 अक्टूबर को नारायण गौड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोनू का माफी मांगते हुए वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा कि सोनू समझ गए हैं कि उनके पुराने बयान से कन्नड़ लोगों को दुख पहुंचा था और उन्होंने बिना किसी शर्त के माफी मांगी है।

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क्या बोले सोनू निगम?

वीडियो में सोनू निगम ने कहा, 'मेरे प्यारे कर्नाटक परिवार, मेरे कन्नड़ लोगों। उस शाम क्या हुआ था, इसकी सच्चाई मुझे, मेरे भगवान और वहां मौजूद लोगों को पता है। फिर भी मेरी नारायण गौड़ा जी से बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। जब आप किसी से प्यार करते हैं और उस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको 1,000 बार माफी मांगने में भी कोई परेशानी नहीं होती।'



गायक ने आगे कहा, 'इसलिए मेरे प्यारे परिवार, अगर मेरी किसी बात से अनजाने में आपको दुख पहुंचा है, तो मुझे उसके लिए बहुत अफसोस है। आपने मुझे पिछले 30 वर्षों में बहुत प्यार और सम्मान दिया है। मैं नहीं चाहता कि कोई गलतफहमी हमारे रिश्ते को खराब करे। आप सभी को ढेर सारा प्यार। भगवान आप सभी को खुश रखे। मैं आपसे प्यार करता हूं।'

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