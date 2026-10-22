तू है मेरी किरण: क्या तय तारीख पर रिलीज हो पाएगी सोनाक्षी की फिल्म? बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई रोक; जानें मामला

अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म ‘तू है मेरी किरण’ थिएटर पहुंचने के पहले कोर्ट पहुंच चुकी है। फिल्म के निर्मातओं के बीच अपसी समझौते को तोड़ने और भुगतान न करने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ फिल्म रिलीज करने की इजाजत दे दी है। जानें क्या है पूरा मामला?

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सह निर्माताओं के क्या हैं आरोप?

फिल्म की सह-निर्माता कंपनी 'एंड मूवी प्रोडक्ट्स LLP' ने दूसरी निर्माण कंपनी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने बताया कि 'एशेलॉन प्रोडक्शंस' ने फिल्म का निर्माण करते वक्त उनसे एक लीगल समझौता किया था। इसके अनुसार फिल्म में 7.5 करोड़ रुपये दोनों ही कंपनी को निवेश करने थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 'एंड मूवी प्रोडक्ट्स LLP' ने मार्च 2024 से जनवरी 2025 तक करीब 8.85 करोड़ का निवेश किया। मगर उन्हें वापसी में सह निर्माताओं की तरफ से पैसे मिले।