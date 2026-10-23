दिलजीत दोसांझ: क्या रद्द नहीं हुआ सिंगर का दिल्ली कॉन्सर्ट? अनुमति नहीं मिलने के बावजूद कर रहे प्रमोशन

नेटिजंस हैरान, पूछा- 'शो कैंसिल नहीं हुआ'?

दिलजीत दोसांझ के इस वीडियो पर नेटिजंस और उनके फैंस के कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ यूजर्स कंफ्यूज हैं कि शो कैंसिल हो गया है तो प्रमोशन कैसा? फैंस खुश हैं और लिख रहे हैं, 'शो मस्ट गो ऑन'। एक यूजर ने लिखा है, 'यह शो तो होकर रहेगा'। वहीं, कुछ यूजर्स सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से तो इजाजत नहीं मिली है, ऐसे में क्या यह शो होगा?











