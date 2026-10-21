सलमान खान: गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम; टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद लिया एक्शन

सलमान खान को बनाया जा रहा था निशाना?

टाइगर श्रॉफ पर रविवार को हुई फायरिंग मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के चार सदस्यों को दिल्ली में गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान, उन्होंने कथित तौर पर बताया कि वे अभिनेता टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाने से पहले अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने की योजना बना रहे थे, लेकिन भारी सुरक्षा के कारण वे अपनी इस योजना को अंजाम नहीं दे सके।