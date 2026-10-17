{"_id":"6ad34caf0483dbbe1700f59e","slug":"sandeep-reddy-vanga-ranabaali-review-director-praise-vijay-deverakonda-calls-next-action-hero-indian-cinema-2026-10-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रणबाली: विजय देवरकोंडा के एक्शन पर फिदा हुए संदीप रेड्डी वांगा, अभिनेता की तारीफ में कह दी ये बड़ी बात","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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विजय की फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' और रश्मिका की 'एनिमल' का निर्देशन कर चुके संदीप रेड्डी वांगा ने अब 'रणबाली' को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। अपने पोस्ट में संदीप ने फिल्म की जमकर तारीफ की और अपने रिव्यू में उन्होंने विजय को भारतीय सिनेमा का अगला बड़ा एक्शन हीरो तक बता दिया। विज्ञापन राहुल सांकृत्यायन के निर्देशन में बनी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्टारर पीरियड एक्शन फिल्म 'रणबाली' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। अब फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा ने भी मूवी देखने के बाद अपना रिव्यू शेयर किया है।

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क्या बोले संदीप रेड्डी वांगा?

संदीप रेड्डी वांगा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'रणबाली' का रिव्यू शेयर किया। उन्होंने लिखा, 'विजय… तुम्हारे एक्शन में एक ऐसी कच्ची और बेकाबू आक्रामकता है, जिसे बनावटी तरीके से पैदा नहीं किया जा सकता। आपके लड़ने के अंदाज में एक खौफनाक शिद्दत है।'



फिल्ममेकर ने आगे लिखा, 'मुझे सच में लगता है कि आप भारतीय सिनेमा के अगले बड़े एक्शन हीरो बनेंगे। विजय, बधाई हो। सिंगनमाला बोब्बिली रणबाली रा नी अक्का।' इसके पहले 16 अक्तूबर को वांगा ने एक पोस्ट करते हुए फैंस से सिनेमाघरों में जाकर फिल्म देखने की अपील भी की थी।

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संदीप रेड्डी वांगा ने लिखी ये बात

वांगा ने लिखा, 'दोस्तों… देवरकोंडा विजय के शानदार किरदार 'रणबाली' को देखने के लिए जरूर जाएं। विजय और रश्मिका की बात करें, तो यह केमिस्ट्री से कहीं बढ़कर है। कुछ रिश्ते पर्दे से परे होते हैं। रश्मिका की जयम्मा बनकर बेहद वास्तविक लगीं।'



उन्होंने फिल्म के संगीत के लिए अजय-अतुल की भी तारीफ की। साथ ही निर्देशक राहुल सांकृत्यायन की सराहना करते हुए लिखा, 'धन्यवाद राहुल सांकृत्यायन। इतिहास को लेकर आपने जिस सावधानी और जिज्ञासा के साथ काम किया है, मैं उसकी सच में सराहना करता हूं। यह फिल्म अकादमिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण विषय पेश करती है। यह हमारे इतिहास का वह हिस्सा है, जिसे हमारी स्कूली किताबें दिखाने से कतराती रही हैं।'

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