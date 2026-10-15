सलमान खान: 'बाप में है दम, वंदे मातरम'; भाईजान ने पिता सलीम खान के साथ साझा किए फोटो, क्या बोले फैंस?

बाप-बेटे की जोड़ी माशाअल्लाह

सलमान खान के पोस्ट तो शानदार होते ही हैं, इन दिनों उनके कैप्शन भी खूब दमदार होते हैं। ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला है। काउबॉय लुक में सलमान खान और सलीम खान ट्यूनिंग करते दिख रहे हैं। कैप्शन में सलमान खान ने लिखा है, 'बाप बाप होता है'। तस्वीरों में सलीम खान कुर्सी पर बैठे हैं। सलमान खान उनके पीछे खड़े हैं और पिता के साथ बड़ी आत्मीयता से गले लगते हुए तस्वीरें क्लिक कराई हैं।