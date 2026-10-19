रहना है तेरे दिल में के 25 साल: दीया मिर्जा ने डेब्यू फिल्म से जुड़ी यादें साझा कीं; दर्शकों को कहा शुक्रिया

कितना किया था फिल्म ने कलेक्शन?

बता दें कि साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' तमिल फिल्म ‘मिन्नाले’ की हिंदी रीमेक थी। इस फिल्म में भी आर माधवन ने राजेश नाम का मुख्य किरदार निभाया था। वहीं फिल्म में रीमा सेन रीनू के किरदार में दिखाई दी थीं। फिल्म का निर्देशन गौतम वासुदेव मेनन ने किया था। उस समय फिल्म ने 12 करोड़ से 15 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था।