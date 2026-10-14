रणवीर शौरी: एक्टर को मिली जान से मारने की धमकी, सीजेपी प्रदर्शन की आलोचना करना पड़ा भारी; जानें क्या लिखा

क्या था रणवीर का पोस्ट?

रणवीर शौरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, ‘हैलो साइबर दोस्त, कृपया ध्यान दें कि मुझे इन दो ईमेल खातों से निम्नलिखित धमकियां प्राप्त हुई हैं। धन्यवाद।’ इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है। कोई है जो उनकी हर गतिविधियों पर नजर रख रहा है।

अभिनेता के पोस्ट के बाद मुंबई पुलिस ने उनके पोस्ट का जवाब दिया और उनसे डायरेक्ट मैसेज के जरिए अपने संपर्क विवरण साझा करने को कहा। शौरी ने कार्रवाई के लिए पुलिस को धन्यवाद दिया और धमकियों के संबंध में एक आधिकारिक शिकायत भी दर्ज कराई।



Hello @Cyberdost @MahaCyber1. Please note the following threats that I have received from these 2 email accounts. Thanks. https://t.co/jGJRMZAFWO — Ranvir Shorey (@RanvirShorey) October 12, 2026