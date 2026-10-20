रामायण: फिल्म से जुड़े इवेंट में रणबीर ने किया ऐसा काम, साई पल्लवी समेत फैंस ने लगाए ठहाके; जानें क्या हुआ

विदेशी बाजारों में एडवांस बुकिंग

अभी फिल्म ने विदेशी बाजारों में एडवांस बुकिंग के जरिए 7.34 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म्स डिस्कोर्स के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही इस फिल्म की विदेशी एडवांस बुकिंग में सबसे आगे अमेरिका और कनाडा हैं। इसके बाद ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। फिल्म की कुल विदेशी एडवांस बुकिंग में उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है।



Adorable to witness stars like #RanbirKapoor speaking in Telugu #Ramayana 🫶 https://t.co/3nAHF44PrY — Sumanth (@SumanthOffl) October 19, 2026