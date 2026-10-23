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रामायण: 'रावण का किरदार कोई नहीं करना चाहता', यश की तारीफ में क्या बोलीं साई पल्लवी?

Fri, 23 Oct 2026 12:52 PM IST
राजश्री वर्मा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Fri, 23 Oct 2026 12:52 PM IST
सार

  • 'रामायण' 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज होने वाली है। 
  • रिलीज से पहले इसकी टीम जमकर फिल्म का प्रमोशन कर रही है।
  • हाल ही में साई पल्लवी ने एक इवेंट में यश की फिल्म में 'रावण' बनने पर तारीफ की है।

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Ramayana Sai Pallavi Praise Yash Plays Ravana role in movie
साई पल्लवी - फोटो : यूट्यूब ग्रैब@ World Of Ramayana

विस्तार
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निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' को रिलीज होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में मेकर्स और फिल्म की कास्ट भारत के अलग-अलग शहरों में जाकर जोर-शोर से इसका प्रमोशन कर रहे हैं।
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हाल ही में हैदराबाद में हुए एक इवेंट में फिल्म में 'सीता' का किरदार निभा रहीं साई पल्लवी ने फिल्म में 'रावण' की भूमिका निभाने के यश के फैसले की तारीफ की। साई पल्लवी ने कहा कि यश ने इस किरदार को पूरी तरह अपना लिया और लोगों की नफरत के बजाय उनका प्यार हासिल किया।
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क्या बोलीं साई पल्लवी?
साई पल्लवी ने कहा, 'कोई भी रावण का किरदार नहीं निभाना चाहता, क्योंकि इस किरदार के साथ नफरत जुड़ी होती है, लेकिन यश ने यह किरदार निभाया और इसके बदले सभी का प्यार जीता।'
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Ramayana Sai Pallavi Praise Yash Plays Ravana role in movie
फिल्म 'रामायण' में यश - फोटो : सोशल मीडिया
क्यों यश ने निभाया 'रावण' का किरदार
इससे पहले एक बातचीत में यश ने बताया था कि फिल्म के सह-निर्माताओं में से एक होने के बावजूद उन्होंने भगवान राम के बजाय रावण का किरदार निभाने का फैसला क्यों किया। यश ने कहा था, 'राम की भलाई दिखाने के लिए रावण की बुराई भी तो चाहिए।'

अपनी एक्टिंग पर भरोसा जताते हुए यश ने कहा, 'मुझसे अच्छी बुराई कोई दिखा नहीं सकता।' फिर जब अभिनेता से पूछा गया कि तो क्या आपने पर्दे पर बुरा आदमी बनने की जिम्मेदारी ले ली है? इसके जवाब में यश ने कहा, 'जब मैं अच्छा किरदार भी करूंगा ना, मुझसे अच्छा कोई भी नहीं होगा।'

यश ने आगे कहा, 'रावण को देखकर लगना चाहिए कि इसको कैसे मारा जाए? हम सभी ने अपने अहंकार को एक तरफ रख दिया है। रामायण में बात मेरे स्टारडम या एक स्टार के तौर पर मेरी पहचान की नहीं है। इस प्रोजेक्ट पर सबसे अच्छे लोग काम कर रहे हैं।'

Ramayana Sai Pallavi Praise Yash Plays Ravana role in movie
फिल्म रामायण - फोटो : इंस्टाग्राम @worldoframayana
कब रिलीज होगी फिल्म 'रामायण'?
  • फिल्म 'रामायण' दो पार्ट में रिलीज होगी।
  • इसका पहला पार्ट अक्टूबर 2026 में दिवाली से पहले दुनियाभर में रिलीज होने वाला है।
  • जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 पर रिलीज किया जाएगा।
  • फिल्म 'रामायण' को करीब 4,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनाया गया है।
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