दलेर मेहंदी विवाद: सिंगर के बचाव में आए राजपाल यादव; मंत्री के व्यवहार को बताया आपत्तिजनक, जानिए क्या कहा?

'ऐसा लगा जैसे मंत्री जी ने कला को खरीद लिया हो'

वीडियो में राजपाल यादव कह रहे हैं, 'एक कला का विद्यार्थी होने के नाते, एक बात साझा करना चाहता हूं कि लीजेंड सिंगर दलेर मेहंदी की आवाज ने दशकों से देश-दुनिया में सेवा की है। हाल ही में एक सम्मानित मंत्री हजारों लोगों के सामने उनसे ऐसे अशोभनीय और निंदनीय शब्दों से व्यवहार कर रहे थे, मार-पिटाई के उदाहरण दे रहे थे। माननीय मंत्री जी आपको यह शोभा नहीं देता। ऐसा लगा कि जैसे आपने कला को ही खरीद लिया हो। कला कभी खरीदी नहीं जा सकती। कला एक जीवन है। जीवन का सम्मान कीजिए'।

