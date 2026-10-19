बॉक्स ऑफिस: मंडे टेस्ट में पास या फेल 'जेलर 2'? थलाइवा की फिल्म के आगे विजय-रश्मिका की 'रणबाली' ने इतने कमाए

सोमवार को कलेक्शन में भारी गिरावट

रिलीज से लेकर आज चौथे दिन तक एक भी दिन 'रणबाली' ने डबल डिजिट में कमाई नहीं की। आज चौथे दिन 'रणबाली' की कमाई में काफी गिरावट देखने को मिली है। सैकनिल्क पर प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को चौथे दिन इसने 3.45 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 27.50 करोड़ रुपये हो चुका है। वहीं, वर्ल्डवाइड इसकी कमाई 36.90 करोड़ रुपये हो गई है।