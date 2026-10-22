जेलर 2 बॉक्स ऑफिस: सातवें दिन लड़खड़ाया रजनीकांत की फिल्म का कलेक्शन, वर्ल्डवाइड 600 करोड़ के लक्ष्य से चूके

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' के लिए बुधवार सबसे कम कमाई करने वाला दिन रहा। इसके चलते पहले हफ्ते के फिल्म वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मामले में फिल्म 600 करोड़ का आंकड़ा पार करने में नाकामयाब रही। अब तक फिल्म ने इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की है।

वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का कितना योगदान विदेशों में भी फिल्म ‘जेलर 2’ को काफी पसंद किया जा रहा है। बुधवार को फिल्म ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 7 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिससे इसका कुल विदेशी कलेक्शन 211 करोड़ रुपये हो गया।

फिल्म जेलर 2 के बारे में

फिल्म ‘जेलर 2’ साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की बहुप्रतिक्षित फिल्म है।फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार ने किया है। रजनीकांत के अलावा शिव राजकुमार, ऋतिक रोशन, राम्या कृष्णन, विद्या बालन, एसजे सूर्या और मोहनलाल भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म 15 अक्तूबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं।