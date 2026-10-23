पवन सिंह का नया गाना: पावर स्टार लेकर आए धमाकेदार भोजपुरी सॉन्ग 'कोरा में', क्वीन शालिनी के साथ लगाए ठुमके

भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार अपनी अदाकारी और सिंगिग के लिए खूब पसंद किए जाते हैं। दर्शकों को जितना इंतजार उनकी फिल्मों का रहता है, उतना ही उनके गानों का क्रेज देखा जाता है। इस बीच जब पवन सिंह अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, उन्होंने अपना नया भोजपुरिया गाना रिलीज कर दिया है।

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