अक्षरा-पवन सिंह: इश्क...तकरार और दूरी, क्यों आई थी पावर स्टार और एक्ट्रेस के रिश्ते में दरार? जानिए पूरी कहानी

जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं अक्षरा

ब्रेकअप का दर्द झेलने के बाद अक्षरा सिंह अब जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं। करियर में भी वे काफी शानदार काम कर रही हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के अलावा बॉलीवुड में पहचान बना रही हैं। बीते दिनों उन्होंने यह संकेत भी दिया था कि वे किसी को डेट कर रही हैं। अक्षरा सिंह से यूट्यूब चैनल जिंदाबाद में बातचीत के दौरान पूछा गया कि उन्हें दोबारा प्यार नहीं हुआ? इस पर अक्षरा ने मुस्कुराते हुए कहा, 'हुआ है ना। चल रहा है। दोबारा क्या होता है, जो पुराना हो गया वो तो भूतकाल में चला गया। अभी मैं भविष्य की चिंता करूंगी, वर्तमान की चिंता करूंगी या भूतकाल पर अटकी रहूंगी'। हालांकि, उन्होंने उस शख्स की पहचान उजागर नहीं की थी। अक्षरा ने कहा था, 'मैं प्यार में हूं, लेकिन अभी टाइम है। फिलहाल मैं प्यार के प पर पहुंची हूं। थोड़ा प्रोसेस होने दीजिए, फिर मैं सब बताऊंगी'।