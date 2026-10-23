पारिवारिक मनुरंजन टीजर: अदिति राव हैदरी के साथ रोमांस करते दिखे पंकज त्रिपाठी, जानिए कहां देख पाएंगे फिल्म?

क्या रंजन दुबे और हेलेन के बीच होगा प्यार?

घर के अंदर दाखिल होने के बाद वे कहती हैं कि इतना बड़ा घर है, इसमें काफी काम होगा। आपके घर में कितने सदस्य हैं? पूछताछ में पता चलता है कि रंजन दुबे अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। उनका विवाह नहीं हुआ है। यह सुन हेलेन हैरान हो जाती हैं। फिर यहीं से हेलेन और रंजन दुबे के बीच करीबी बढ़ती है। साथ घूमना-फिरना शुरू होता है। दोनों की करीबी क्या मोड़ लेंगी, यह फिल्म देखकर ही पता चलेगा। मगर, उम्मीद जताई जा सकती है कि यह फिल्म मजेदार होगी।