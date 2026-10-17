ओम पुरी जयंती: गरीबी में बीता बचपन, ढाबे पर मांजने पड़े बर्तन, अभिनय के बूते बॉलीवुड से हॉलीवुड तक कमाया नाम

मुंशी के रूप में की नौकरी

ओमपुरी ने ननिहाल में ही अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही ओम पुरी को एक्टिंग में दिलचस्पी थी। अभिनय के प्रति इसी ललक ने उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक पहुंचाया। वह नाटकों में हिस्सा लेने लगे। ओमपुरी कॉलेज में पढ़ाई के साथ एक वकील के यहां मुंशी की नौकरी भी करते थे। एक बार नाटक में हिस्सा लेने के कारण वह वकील के यहां काम पर नहीं गए। इससे वकील ने नाराज होकर उन्हें हटा दिया। जब इस बात का पता कॉलेज के प्राचार्य को चला तो उन्होंने ओमपुरी को केमिस्ट्री लैब में सहायक की नौकरी दे दी। कॉलेज में होने वाले नाटकों में हिस्सा लेने के दौरान उनकी मुलाकात हरपाल और नीना तिवाना से हुई। जिनके सहयोग से वह पंजाब कला मंच नामक नाट्य संस्था से जुड़ गए।