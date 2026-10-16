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नई नवेली एक्स रिव्यू: यामी गौतम की हॉरर कॉमेडी फिल्म का कितना जादू चला? जानिए दर्शकों की प्रतिक्रिया

Fri, 16 Oct 2026 12:55 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Fri, 16 Oct 2026 12:55 PM IST
सार

Nayyi Navelli Movie X Review: यामी गौतम अभिनीत फिल्म 'नई नवेली' ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। जानिए इसे देख दर्शकों ने कैसी प्रतिक्रिया दी है।

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Nayi Naveli X Review: Netizens Reaction On Yami Gautam Sunita Rajwar Aaditya Kulshreshth Movie
नई नवेली ट्रेलर - फोटो : इंस्टाग्राम @amazonmgmstudiosin

विस्तार
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फिल्म 'जेलर 2' कल गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। वहीं, आज शुक्रवार को भी कई फिल्में लगी हैं। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की 'रणबाली' की काफी चर्चा है। इसके अलावा यामी गौतम की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'नई नवेली' भी सज चुकी है। यह फिल्म दर्शकों पर कितना जादू चला पाई है? जानिए

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Nayi Naveli X Review: Netizens Reaction On Yami Gautam Sunita Rajwar Aaditya Kulshreshth Movie
फिल्म नई-नवेली - फोटो : एक्स

कैसी लगी यामी की 'नई नवेली' फिल्म?
बालाजी मोहन के निर्देशन में बनी फिल्म 'नई नवेली' में यामी गौतम के अलावा आदिनाथ कोठारे अहम भूमिका में हैं। इस फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद आया था। अब जब फिल्म रिलीज हो गई है तो इस पर मिले-जुले रिएक्शंस आए हैं। फिल्म को एंटरटेनिंग बताया जा रहा है। मगर, साथ ही कुछ दर्शकों को इसकी कहानी खास पसंद नहीं आई है।
 

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Nayi Naveli X Review: Netizens Reaction On Yami Gautam Sunita Rajwar Aaditya Kulshreshth Movie
यामी गौतम की 'नई नवेली' - फोटो : वीडियो ग्रैब

यामी की अदाकारी पर क्या बोले दर्शक?
फिल्म 'नई नवेली' को देखकर दर्शकों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किए हैं। एक यूजर ने लिखा है, 'यह फिल्म बहुत मजेदार है। कई दृश्यों पर हंसी आती है। गाने भी बहुत अच्छे लगे। सभी कलाकारों का अभिनय शानदार है। यामी गौतम आप इस इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री हैं। आपने कमाल कर दिया'।
 


 

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Nayi Naveli X Review: Netizens Reaction On Yami Gautam Sunita Rajwar Aaditya Kulshreshth Movie
फिल्म 'नई नवेली' - फोटो : यूट्यूब ग्रैब

विजुअल्स के मामले में मात खा गई फिल्म
एक यूजर ने लिखा है, 'यह फिल्म मनोरंजन से भरपूर है। मगर, इसका सेकंड हाफ बहुत ही फ्लैट है'। कुछ लोगों को इसके विजुअल्स पसंद नहीं आए हैं। एक यूजर ने लिखा है, 'भारतीय फिल्मों में एआई एनीमेशन का इस्तेमाल, खासकर तब जब कोई किरदार फ्लैशबैक बताता है या पुरानी कहानी सुनाता है, देखकर अब मेरा सब्र पूरी तरह जवाब दे चुका है। लंबी-चौड़ी कहानी और उसके साथ बहुत ही आलस भरे विजुअल प्रॉम्प्ट्स। तकनीक की तरक्की हमें रचनात्मकता के मामले में बस पीछे ही ले जा रही है'।
 

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