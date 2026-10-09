अलविदा नाना पाटेकर: सूखा पीड़ितों की मदद के लिए आज केबीसी में जाने वाले थे, कर रखी थी अंतिम संस्कार की तैयारी

पर्दे पर हर किरदार में अद्भुत विविधता और रचनात्मकता भर देने वाले हिंदी व मराठी फिल्मों के अभिनेता नाना पाटेकर (75) नहीं रहे। अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाने वाले नाना गोवा स्थित आवास पर बृहस्पतिवार तड़के बेहोश मिले। उन्हें पणजी के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां 45 मिनट तक सीपीआर देने के बावजूद उनका दिल दोबारा नहीं धड़का। सुबह 5:10 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। नाना को बेहद गंभीर कार्डियक अरेस्ट की आशंका है। उन्होंने एक दोस्त को रात 3:30 बजे मैसेज किया था कि तबीयत ठीक नहीं है। उस मित्र ने ही अचेत नाना को अस्पताल पहुंचाया। उनका अंतिम संस्कार पुणे के डोंजे गांव में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। नाना के परिवार में पत्नी नीलकांति व पुत्र मल्हार हैं।

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