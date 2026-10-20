मिस्टर फैजू रिसेप्शन: दावत-ए-इश्क के गवाह बने सितारे, शिल्पा ने अपने लुक तो गौरव ने अपने अंदाज से लूटी महफिल

रिसेप्शन की झलकियां

शादी के नौ दिन बाद, सोमवार 19 अक्टूबर को मुंबई में मिस्टर फैजू और तान्या सिद्दीकी ने वलीमा रिसेप्शन दिया। इस समारोह में उनके करीबी दोस्त और खास लोग शामिल हुए। रिसेप्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इनमें नवविवाहित जोड़ा कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए और साथ में पोज देता दिखाई दे रहा है।

निर्देशक फराह खान भी मिस्टर फैजू और तान्या सिद्दिकी के रिसेप्शन में शामिल हुईं। इस खास मौके पर फराह डार्क पिंक कलर के सूट में नजर आईं। वहां पहुंच कर उन्होंने पैपराजी के लिए कई पोज भी दिए।